Латвийская фанк-группа The Blaster Bitz 16 июня презентовала клип на песню Something’s Going Wrong.

К клипу авторы ролика придумали и особую историю про Киану Ривза. "Так сложились обстоятельства, что во время съемок клипа "Киану Ривз", сохраняя анонимность, проезжал через Латвию в Москву, где планировал пожить перед съемками фильма о России, - рассказывают они. - Известный актер ранее сотрудничал с одним из членов группы, и с радостью согласился исполнить роль приглашенного на съемки актера. Сюжет клипа разворачивается следующим образом: провинциальный ансамбль, узнав о том, что один американский актер является поклонником их творчества, приглашает его на концерт, чтобы он мог вживую оценить уровень и качество. Но что-то в этот день пошло не так".

Предупреждаем, в видео звучит ненормативная лексика.