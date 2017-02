Певица исполняла композицию This Land is Your Land ("Эта земля — ваша земля"), одну из наиболее известных народных песен США, когда дроны над футбольным полем сформировали в небе флаг Соединенных Штатов.

НФЛ опубликовала полное выступление Леди Гаги в Twitter. Певица на тросах спустилась на сцену, где исполнила свои хиты, среди которых были композиции Poker Face и Bad Romance.