Сотрудники российской компании "Яндекс" Иван Ямщиков и Алексей Тихонов научили нейросеть сочинять стихи в стиле культового грандж-музыканта Курта Кобейна.

Музыкальный клип был записан на песню In the back of your glass, которая вошла в мини-альбом группы Neurona. Все тексты к пластинке сочинила запрограммированная нейросеть. Ямщикову и Тихонову осталось только нарезать стихи и записать музыку к четырем трекам. В качестве вокалиста был приглашен американский певец Роб Кэррол (Rob Carrol).

Альбом под названием Model был опубликован на сервисе "Яндекс.Музыка".

В конце июня 2016 года Ямщиков и Тихонов записали музыку к альбому из 13 песен, стилизованных под мелодии "Гражданской обороны". Основой для пластинки стали стихи, сгенерированные нейросетью.