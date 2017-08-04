Именно 4 августа ровно 16 лет назад в Юрмале прошел финал первого конкурса "Новая волна", придуманного и организованного Игорем Крутым и Раймондом Паулсом.
Первыми победителями стали тогда еще совсем юные исполнители из России - Влад Топалов и Сергей Лазарев, выступавшие в дуэте Smash! Давайте вспомним и других, кто получал свою минуту славу на сцене "Дзинтари" и увозил главный приз - "Хрустальную волну". Ведь если говорить откровенно, о части из них мы если и сможем что-то вспомнить, то не без труда.
В нашей подборке представлены победители конкурса с 2002 по 2014 год, до переезда "Новой волны" в Сочи в 2015 году.
2002 год - дуэт Smash! (Россия)
2003 год - Анастасия Стоцкая (Россия)
2004 год - группа Cosmos (Латвия)
2005 год - Интар Бусулис (Латвия)
2006 год - Анжела Ла Роуз (США)
2007 год - Наталья Гордиенко (Молдова)
2008 год - дуэт Georgia (Грузия)
2009 год - Санди Сондоро (Индонезия) и Джамала (Украина)
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