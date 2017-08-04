Первыми победителями стали тогда еще совсем юные исполнители из России - Влад Топалов и Сергей Лазарев, выступавшие в дуэте Smash! Давайте вспомним и других, кто получал свою минуту славу на сцене "Дзинтари" и увозил главный приз - "Хрустальную волну". Ведь если говорить откровенно, о части из них мы если и сможем что-то вспомнить, то не без труда.

В нашей подборке представлены победители конкурса с 2002 по 2014 год, до переезда "Новой волны" в Сочи в 2015 году.

2002 год - дуэт Smash! (Россия)

2003 год - Анастасия Стоцкая (Россия)

2004 год - группа Cosmos (Латвия)

2005 год - Интар Бусулис (Латвия)

2006 год - Анжела Ла Роуз (США)

2007 год - Наталья Гордиенко (Молдова)

2008 год - дуэт Georgia (Грузия)

2009 год - Санди Сондоро (Индонезия) и Джамала (Украина)

2010 год - Сона Шахгельдян (Армения)

2011 год - Джейден Фелдер (США)

2012 год - Niloo (Россия)

2013 год - Роберто Кел Торрес (Куба)

2014 - Нуца Бузаладзе (Грузия)