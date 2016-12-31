В финале она исполнила русский романс Бориса Фомина и Константина Подревского "Дорогой длинною". В ходе SMS-голосования сообщения в поддержку Антонюк отправили 53,6 процента зрителей. Второе место занял Александр Панайотов с 46,5 процента голосов.

Помимо статуэтки, победительница получила сертификат на один миллион рублей для съемки музыкального клипа. Кроме Антонюк и Панайотова, в финале участвовали Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.

Пятый сезон шоу "Голос" стартовал на Первом канале 2 сентября. В состав жюри вошли певцы Дима Билан, Григорий Лепс, Леонид Агутин, а также Полина Гагарина. Таким образом, из числа наставников выбыли рэпер Василий Вакуленко, известный как Баста, и музыкант Александр Градский.

Дарье Антонюк из Зеленогорска - 20 лет, она выпускница вокальной студии и начинающая актриса, учится в Школе-студии МХАТ.

Вокальный телевизионный проект "Голос" выходит на российском Первом канале с 2012 года. Это российский формат представленной во многих странах франшизы The Voice, созданной голландским продюсером Джоном де Молем. Конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, четвертьфинал, полуфинал и финал.