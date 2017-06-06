Cellar Cat — это пятеро музыкантов, которые исполняют инди-рок и брит-поп. Клип на песню Spilling blood стал первым серьезным проектом группы, над которым команда из 30 человек работала полгода.
ВИДЕО: Рижская группа Cellar Cat представила дебютный клип(4)
Foto: Publicitātes foto/Pāvels Miļevskis
В минувший уикенд рижская группа Cellar Cat представила в Latvijas 1. Rokkafejnīca свой дебютный видеоклип на песню Spilling Blood.
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