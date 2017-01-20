Новый клип группы Gorillaz, снятый в небоскребе Трамп-тауэр в Нью-Йорке, набрал 2,7 млн просмотров за сутки.

Ролик "Hallelujah Money" был опубликован на сайте YouTube 19 января, в преддверии инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

Таким образом Gorillaz возвращаются после шестилетнего отсутствия, отмечает Uproxx. В песне рассказывается о власти, коррупции и сострадании.

Сооснователи группы Дэймон Албарн и Джейми Хьюлетт работают над возвращением на мировую сцену, и в 2017 году должен выйти их новый альбом. В записи "Hallelujah Money" также принимал участие лауреат Mercury Prize Бенджамин Клементин, он же сыграл в клипе главную роль.