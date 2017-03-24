ВИДЕО: София Ротару на концерте в Киеве упала на пианиста

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Foto: Sputnik/Scanpix Популярная украинская певица София Ротару во время выступления на концерте в Киеве запуталась в платье и упала на пианиста, сообщает lenta.ru София Ротару приняла участие в юбилейном концерте композитора Руслана Квинты во Дворце спорта в Киеве. Во время исполнения композиции "Осенние цветы" артистка, одетая в длинное платье, запуталась в подоле и упала на сидевшего за роялем Квинту. Музыкант помог Ротару подняться, и они продолжили выступление. Видео инцидента появилось на YouTube.

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