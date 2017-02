Специалисты восстановили уникальные записи легендарного музыканта Боба Марли. Около года назад в гостинице Kensal Rise на северо-западе Лондона, где композитор и исполнитель музыки в стиле рэгги и группа The Wailers останавливались во время европейского турне в середине 1970-х годов, были обнаружены концертные записи музыканта. 13 лент пролежали в подвале отеля более 40 лет. Об этом сообщает The Guardian.

Среди записей оказались выступления Боба Марли в Лондоне и Париже в 1974-1978 годах. На лентах, в частности, представлены такие его хиты, как No Woman No Cry, Jammin, Exodus и I Shot the Sheriff.

Ленты пострадали от сырости, однако специалистам при помощи современных технологий через год кропотливой работы удалось восстановить записи с 10 из 13 пленок. При этом две ленты оказались пустыми и одна не подлежала восстановлению. На работы было потрачено около 25 тысяч фунтов (31,3 тысячи долларов США).

Боб Марли родился на Ямайке 6 февраля 1945 года. Его считают культовым представителем регги-культуры. Он умер от рака в 1981 году.

В 1994 году музыкант был включен в Зал славы рок-н-ролла. В феврале 2001-го звезду Боба Марли открыли на голливудской Аллее славы. В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 11-ю строчку в списке 100 величайших артистов всех времен.