3 июня в концертном зале "Дзинтари" состоялось открытие "Балтийских музыкальных сезонов". На юрмальскую сцену в этот вечер вышел легендарный итальянский дирижер Риккардо Мути, руководивший Оркестром имени Луиджи Керубини, состоящим из самых талантливых и ярких молодых музыкантов Италии.

Концерт прошел с аншлагом. Среди публики были и именитые гости – президент Латвии Раймонд Вейонис в сопровождении первой леди Иветы Вейоне, министр здравоохранения Анда Чакша, экс-президент Латвии Валдис Затлерс, депутат Сейма Мартиньш Бондарс, предприниматель Айнарс Шлесерс, члены попечительского совета Фонда "Балтийские музыкальные сезоны" известные бизнесмены и меценаты Гунтис Равис, Михаил Фридман, Петр Авен, Аркадий Сухаренко, Леон Зилбер, Юрий Шефлер и многие другие.

Выступивший на приеме в честь открытия президент Латвии Раймонд Вейонис подчеркнул, что мероприятия "Балтийских музыкальных сезонов" – прекрасная альтернатива концертам популярной музыки, которыми ранее славился балтийский курорт.

Уже этим летом любители классики смогут насладиться выступлениями таких оперных звезд, как Элина Гаранча, Хибла Герзмава, Кристине Ополайс, Лоуренс Браунли, Сара Кобурн, оценить творчество выдающегося скрипача Джошуа Белла, виртуозного пианиста Дениса Мацуева и джазового музыканта и трубача Криса Ботти.