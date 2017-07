Новый клип группы Linkin Park на песню Talking To Myself, опубликованный в день смерти солиста Честера Беннингтона, собрал более 5,5 млн просмотров.

Песня Talking to Myself вошла в альбом One More Light, релиз которого состоялся 19 мая.

Солист и гитарист группы Linkin Park, американский музыкант Честер Беннингтон был найден мертвым в своей резиденции 20 июля. Он скончался в возрасте 41 года.