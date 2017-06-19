2-4 июля в Риге состоятся открытые мастерклассы музыкантов Дмитрия Башкирова и Андрея Осокина. Подать заявку на участие в мастер-классах и на стипендии можно до 22 июня.

Карьера пианиста и педагога Дмитрия Александровича Башкирова охватывает период более полувека. Выступая в самых известных концертных залах, он сотрудничал с такими выдающимися дирижерами как Владимир Ашкенази, Даниель Баренбойм, который стал не только коллегой Башкирова по сцене, но и его зятем, Зубин Мета, играл в ансамбле с Гидоном Кремером и другими. Работая профессором Московской консерватории и Высшей Школы музыки имени Королевы Софии в Мадриде, Дмитрий Башкиров воспитал целую плеяду пианистов, среди которых Аркадий Володос, Евгений Киссин, Николай Демиденко, Дмитрий Алексеев и другие.

Андрей Осокин унаследовал от своего отца, профессора Сергея Осокина уникальный творческий метод преподавания. Закончив с отличием Королевскую Академию музыки в Лондоне, где он получил также диплом педагога, Андрей вернулся в Латвию и, параллельно с активной концертной деятельностью, проводит мастер-классы не только в Латвии, но и за рубежом.

Подать заявку на участие в мастер-классах и на стипендию можно до 22 июня на официальной странице агентства Aira Laiviņa Aritsts. Мастер-классы состоятся в Большом зале школы имени Юрьяна в Риге и будут открыты для всех желающих послушать уроки.