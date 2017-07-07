"Это официальные документы суда", – отметил Аласания. По его словам, телекомпания направит соответствующие письма в украинские минюст и минфин, чтобы те высказали официальную позицию по этому поводу и чтобы эта позиция также учитывалась в суде.

"Это государственные деньги, а не средства телекомпании", – добавил он.

Ранее сообщалось, что Украина будет пытаться обжаловать санкции, которые наложил Европейский вещательный союз за недопуск в страну украинскими властями делегата от России на "Евровидение" Юлии Самойловой.