5 шагов до стиля как у знаменитости

Каждый год мода меняется, объявляются актуальные цветовые комбинации, фасоны и тенденции, однако куда охотнее мы выбираем для себя следование стилю и любимым тенденциям знаменитостей. Что нужно учитывать, чтобы твой стиль был таким же ярким и жизненным, как у зарубежных звезд?

1. Выбери цвета

В темный период года мы, как правило, даже нечаянно выбираем темные и нейтральные ткани. Однако надо помнить, что именно яркие краски в одежде помогут почувствовать себя энергичнее, а значит, и привлекательнее. На церемониях вручения различных наград мы видим, что знаменитости выбирают яркие цвета, так что напрягитесь и купите одежду другого цвета – не черного, темно-серого или синего.

В новом Интернет-магазине моды Newmood.lv есть возможность выбрать одежду разных брендов и в разном ценовом диапазоне, как праздничную, так и повседневную.

Важно, что в магазине доступны бесплатные консультации стилиста, который поможет скомбинировать уже имеющиеся предметы гардероба с новыми и выбрать наиболее подходящие одежду и аксессуары.

Риз Уизерспун - красочно

A photo posted by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on Dec 17, 2016 at 4:00pm PST

Foto: Newmood

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Красное платье Marc O'Polo

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Платье HOUSE OF HOLLAND

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Красное платье PINKO

Бейонсе – цвета и туфли

A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Sep 2, 2016 at 9:06am PDT

2. Укрась себя

Нередко в утренней спешке единственное, чем мы украшаем себя, - это повседневные кольцо и цепочка. Однако именно аксессуары придают облику завершенность и привлекают внимание окружающих.

В нынешнем сезоне это могут быть интересные шарфы и шапки, но не надо забывать и о других возможностях украсить себя.

Оригинальные ожерелья, пояса, туфли, солнечные очки и даже актуальные пушистые брелоки к ключам или сумкам освежат общий вид и придадут энергии будням.

Рианна

A photo posted by Rihanna Daily (@rihannadaily) on Jan 8, 2017 at 10:35pm PST

Foto: Newmood

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ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Шляпа Jennyfer

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Полусапожки BRONX

3. Чтобы одежда подходила к фигуре

Со всеми бывает, что платье, подсмотренное на манекене, смотрится на нас совсем иначе. Там складки образуются, тут не прилегает так, как надо.

Для выбора удачной одежды важно знать, что подходит конкретному типу фигуры и цвету кожи. Здесь годится как прежний опыт, так и общеизвестные факты – вертикальные линии визуально делают фигуру стройнее, горизонтальные – короче и коренастее. Если вы уже нашли наилучшие для себя цвета и фасоны, делать покупки удобно в Интернете. Главное – помнить, что

нужно выбирать одежду, уравновешивающую очертания тела, подчеркивающую преимущества фигуры и маскирующую проблемные зоны.

Специалисты Newmood.lv рекомендуют установить свой размер по нескольким доступным в Интернете калькуляторам одежды, а удобные онлайн-консультации стилиста Newmood.lv online помогут купить одежду, которая действительно подойдет вам.

Lucy Liu в обтягивающем платье

A photo posted by Lucy Liu (@lucyliu) on Jan 16, 2016 at 11:48am PST

Foto: Newmood

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Платье CHI CHI LONDON

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Черное платье Pinko

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Женская рубашка JENNYFER

4. Непривычные комбинации и предметы гардероба

Конечно, это так удобно – натянуть привычное платье или джинсы с майкой. Но небольшая доля творчества в комбинировании как уже имеющейся, так и новой одежды может значительно освежить повседневный стиль. Жилетки, накидки, комбинезоны, юбки-брюки – предметы одежды, которые встречаются не так часто, поэтому позволь себе быть оригинальной и разнообразить свой гардероб такими элементами, чтобы не сливаться с серой массой.

Виктория Бекхэм в комбинезоне

A photo posted by Victoria Beckham (@victoriabeckham) on Nov 9, 2016 at 6:25am PST

Foto: Newmood

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Платье MARELLA

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Джемпер PINKO

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Женский топ EMME MARELLA

5. Искорка радости

Кинозвезды, актрисы, певицы – как правило, уверенные в себе дамы с искоркой радости в глазах. Конечно, в своих интервью знаменитости признаются, что точно так же волнуются, идя на свидание, выступая, давая интервью или ступая на красную дорожку. С уверенностью в себе и искрой радости в глазах все это им удается.

Foto: Instagram.com



Благодаря актуальной, удобной и качественной одежде, которую легко купить, не выходя из дома, и ты можешь выглядеть как звезда и уверенно дефилировать через свои будни и праздники!

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Удобный сайт для стильных заказов: newmood.lv