Классическая музыка и изысканные блюда, виртуозные музыканты и лучшие повара. Этим летом Юрмала обещает стать одним из центров культурного и гастрономического досуга. Объединив свои усилия, организаторы "Балтийских музыкальных сезонов" и гастрономического фестиваля Al Fresco надеются вызвать дополнительный интерес к Латвии. Договор о партнерстве в рамках новых проектов был подписан на днях.

По словам директора Фонда "Балтийские музыкальные сезоны" Александра Гафина, идея последовать примеру легендарного Зальцбургского фестиваля, сочетая наслаждение качественной музыкой и искусством гастрономии, витала в воздухе уже давно.

"Люди ежегодно приезжают в Зальцбург не только, чтобы послушать концерты знаменитых музыкантов, но и чтобы порадовать себя интересной кухней. Поэтому и мы с удовольствием будем продвигать в Юрмале фестиваль изысканных блюд, направленный на знакомство жителей и гостей города с выдающимися поварами и представителями разнообразных кулинарных школ. Надеемся, что посетителей и гостей "Балтийских музыкальных сезонов" подобные мероприятия порадуют, и они смогут расширить свой гастрономический кругозор, не улетая для этого в Биарриц или Нормандию. Такой опыт будет также полезен и для местных шеф-поваров", — отметил он.

В свою очередь, инициатор гастрономического фестиваля, соучредитель управляющей компании в сфере гостеприимства NOEMA, владелица ресторанов Madam Brioš, Della Mama и Orrizonte Сирануш Гиричева объяснила, почему Юрмала является идеальным местом для проведения подобных мероприятий, а также рассказала, какая программа ожидает гостей фестиваля:

"Наша идея родилась из желания создать что-то новое и свежее, и именно поэтому название фестивалю было дано Al fresco ("по свежему" — итал.), что в мире гурмэ означает "наслаждение едой на свежем воздухе". В Юрмале ведь априори все происходит именно так. Об этом говорит и наличие концертного зала "Дзинтари", где музыку слушают не в закрытом помещении, и множество ресторанов открытого типа и террас, где можно наслаждаться изысканными блюдами. Поэтому мы и решили сделать такой фестиваль, в этом году представив его в трех направлениях: первое из них — знакомство гостей с кулинарной культурой нашей страны (под девизом "Почувствуй вкус Латвии"), в котором участие со своими эксклюзивными меню примут известнейшие местные повара; второе — приглашенные звезды из других стран, в числе которых будет шеф-повар всемирной ресторанной империи Nobu Никос Скамнакис; и третье — мастер-классы для детей и взрослых по здоровому питанию, в которых примет участие известный израильский шеф-повар и диетолог Ошер Эйдельман", — рассказала бизнес-леди.

Торжественное открытие "Балтийских музыкальных сезонов" состоится 3 июня. На сцене концертного зала "Дзинтари" выступит легендарный итальянский дирижер, обладатель премии "Грэмми" и награды имени Биргит Нильссон Риккардо Мути. Маэстро будет руководить собственным Оркестром имени Луиджи Керубини, составленном из лучших молодых музыкантов из Италии.

Кроме того, в рамках летнего цикла мероприятий "Балтийских музыкальных сезонов" слушатели смогут насладиться выступлениями оперных звезд Элины Гаранчи, Хиблы Герзмавы, Кристине Ополайс, Лоуренса Браунли, Сары Кобурн, скрипача Джошуа Белла, пианиста Дениса Мацуева и джазового музыканта и трубача Криса Ботти.

Билеты на концерты "Балтийских музыкальных сезонов" можно приобрести на сайте и в кассах оператора Biļešu paradīze. Цена билетов от 15 до 75 евро.

Контакты для СМИ: marketing@balticmusicalseasons.com



