Этой весной модные тенденции побуждают чувствовать себя комфортно и женственно, создавая смелый и в тоже время утонченный образ. Спортивные, джинсовые акценты, а также акценты в стиле "милитари" и "сафари" актуальны всегда. Теперь их можно варьировать в течение всего сезона, дополняя гардероб женственными элементами. Воланы, прозрачные вставки и элегантные формы придадут законченному образу весеннюю легкость.

1. Военная сила. Динамика, смелость и уверенность в себе характеризуют весенне-летнюю моду. Стиль "милитари" создает образ сильной и предприимчивой женщины. Кофты и юбки можно сочетать с обувью для активного отдыха, обеспечивая дополнительный комфорт в быстром будничном ритме. Сумочка, как один из самых главных аксессуаров, сохранила угловатость предыдущего осенне-зимнего сезона. Небольшой размер дает возможность взять только самое необходимое.

Svārki PINKO 279.99 €. Blūze PINKO 229.99 €. Apavi DKNY 249.99 €. Soma DKNY 199.99 €. Jaka GUESS 145.99 €.

2. Элегантность "сафари". Стиль "сафари" может быть ярким и заметным, если использовать в этом стиле все детали комплекта, а может быть едва уловимым, небольшим акцентом. Рюкзак актуального металлического цвета — чтобы освободить руки. Тренч с пуговицами в два ряда, выбеленные джинсы, свободная блузка и обувь на платформе создадут модный комплект для 2017 года.

Krekls EMME 95.99 €. Džemperis VIOLA STILS 109.99 €. Džinsi GUESS 109.99 €. Lietus mētelis GUESS 189.99 €. Mugursoma GUESS 139.99 €. Apavi CK 169.99 €.

3. Спортивный шик. Спортивный образ стал утонченным уличным стилем. Брюки-юбки/шорты в сочетании с элегантной спортивной обувью и сумкой будут отличным комплектом, чтобы чувствовать себя удобно и женственно одновременно. Пастельные тона, особенно розовый и серый, придают ощущение свежести и легкости.

Pusmētelis SELECTED 139.99 €. Bikses ARMANI 229.99 €. Flīša džemperis GUESS 79.99 €. Tops TED BAKER 65.99 €. Soma TED BAKER 349.99 €. Sporta apavi GEOX 125.99 €.

4. Джинсовый тренд. Джинс продолжает свое победное шествие и в этом сезоне. Комбинируя его с другими актуальными деталями, создается креативный и современный образ. Весенняя новинка — теперь все элементы образа могут быть из одного материала, цвета и стиля. Поэтому смело можете носить джинсы с рубашкой, курткой, сумкой, обувью и даже кепкой, выполненной из денима. Чтобы добавить в образ "изюминку", дополни его асимметричными, прозрачными и вышитыми деталями.

Krekls G-STAR 109.99 €. Kombinezons PEPE 165.99 €. Flīša džemperis G-STAR 99.99 €. Džinsu jaka PEPE 139.99 €. Apavi CK 119.99 €. Soma GUESS 169.99 €.

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