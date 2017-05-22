В центре Европы, между Польшей, Россией, Литвой и Украиной есть удивительная земля, которая издавна зовётся Белой Русью. Это край голубых рек и озёр, скромной задумчивой природы. Её населяет один из древнейших славянских народов, который обладает своей уникальной историей и культурным наследием, сочетающим в себе традиции национального белорусского искусства и искусства соседних народов.

Государственный академический ансамбль танца Беларуси - старейший профессиональный хореографический коллектив республики, работающий в жанре народно-сценического танца. В октябре 2019 года он отметит своё 60-летие. Создателем и первым художественным руководителем ансамбля был известный балетмейстер, заслуженный артист Украины, заслуженный деятель искусств БССР Александр Опанасенко. Под его руководством ансамбль с годами стал одним из лучших профессиональных коллективов бывшего Советского Союза.

За выдающиеся заслуги в области белорусского хореографического искусства в октябре 1999 года ансамблю присвоено почётное звание "Заслуженный коллектив Республики Беларусь", а в апреле 2017 - статус "академический".

В разные годы в ансамбле работали такие известные балетмейстеры, как народный артист Беларуси, лауреат Государственной премии СССР Семён Дречин, лауреат Государственной премии СССР Генрих Майоров, заслуженный деятель культуры БССР Евгений Штоп и другие.

Все они в своей интерпретации белорусского народного танца стремились сохранить его простоту, естественность, легкость, изящество движений, богатство рисунка. Эталонными танцами для художественных коллективов Беларуси стали популярные "Лявониха", "Крыжачок", "Купальские игры", "Метелица", "Перепёлочка", "Полька Янка", "Кадрили на табуретках", "Деревенские игры", "Переступы" и многие другие.

Более тридцати лет художественным руководителем ансамбля является известный балетмейстер, режиссер, искусствовед, дважды лауреат Специальной премии Президента Республики Беларусь деятелям литературы и искусства, народный артист Беларуси Валентин Дудкевич. Он занимается широкой популяризацией и пропагандой белорусского народного танца, как одного из богатейших пластов национальной культуры. Творчество балетмейстера отличается смелым хореографическим почерком, стремлением к новым оригинальным трактовкам устоявшихся фольклорных форм. Под его руководством существенно обогатился репертуар коллектива, обновился творческий состав. Выступления ансамбля приобрели программную направленность, четкую режиссерскую концепцию.

Сегодня ансамбль предлагает своим зрителям большие красочные концертные программы из белорусских традиционных, жанровых и современных номеров, разработки в области городского фольклора, исторические реконструкции танцев народов, живших на территории Беларуси многие столетия тому назад, танцы народов мира.

Наиболее интересные работы ансамбля последних лет - хореографическая композиция "Кривичи", танцевальное отражение фольклорного символа круга и огня, феерия "Лянок", современное воплощение традиционного хоровода, дуэт "Барбара", вечная загадка взаимоотношений мужчины и женщины, "Папараць кветка", символическое олицетворение поиска любви и счастья.

Новые постановки в ансамбле воплощаются профессионально обученной труппой - молодой, красивой, талантливой. Труппа состоит из выпускников Государственного хореографического колледжа Республики Беларусь, Белорусского государственного университета культуры и искусств Беларуси и Белорусской государственной консерватории.

Артистам ансамбля аплодировали зрители Азии и Африки, Европы и Ближнего Востока, Соединенных Штатов и Латинской Америки. В последние годы коллектив неоднократно гастролировал в Китае, Италии, Литве, выступал на концертных площадках Армении, Казахстана, Украины, Северной Кореи и Объединенных Арабских Эмиратов. Пресса этих стран всегда высоко оценивала профессиональный и художественный уровень концертов.

Концерты Государственного академического ансамбля танца Беларуси зачаровывают зрителей удивительными красками костюмов, красивыми мелодиями, виртуозными трюками, азартным исполнением танцев.

Концерт Государственного академического ансамбля танца Беларуси состоится 19 июня в Рижском русском театре.

Вся дополнительная информация об ансамбле размещена на сайте www.beladance.org