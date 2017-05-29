LG Electronics провело небывалый социальный проект, приглашая заглянуть в холодильники представителей разных профессий и социальных групп. Насколько разнообразно мы едим в Латвии? Что едят популярные люди? Отличается ли содержимое холодильников у представителей разных профессий? Что можно сказать о человеке по содержимому его холодильника? LG Electronics изучило содержимое холодильников 10 представителей разных профессий и социальных групп. И вот какой получился результат.

В холодильнике шеф-повара Яниса Звирбулиса всегда будут мороженое и йогурт по очень простой причине – они нравятся его дочкам. Семья закупается в основном на рынке, поэтому в холодильнике всегда присутствует свежая зелень, огурцы, помидоры, листья салата, деревенские яйца, масло и сыр, а также рыба или мясо, часто копченые.

Официальный представитель Maybelline по гриму в Латвии Дита Грауда старается создать в холодильнике такую комбинацию продуктов, чтобы в организме сохранялась щелочная среда. Там находятся бобовые, овощи, салат, фрукты, свежие и вяленые томаты, фасоль и горох. Иногда в холодильнике есть и охлажденное вино к ужину или обеду. Дита пытается придерживаться позиции "ты есть то, что ты ешь".

Музыкант Chris Noah говорит, что в своем холодильнике он держит "гормоны счастья" или ежедневную дозу энергии - лакомство, кусочек торта. Музыканту часто приходится есть вне дома, но в выходные ему нравится самому заниматься грилем. К мясу он всегда старается подавать салат, отдавая предпочтение редису, щавелю и листовому салату. В его холодильнике всегда будут бананы и апельсины, потому что ему очень нравятся апельсиновый сок и вода с лимоном.

Содержимое холодильника спортивной семьи из девяти человек пестрое. Семья любит продукты латвийского производства – молоко, кефир, масло, сметану, сыр, местное мясо. Детям нравится голландский сыр, лакто, которое они пьют просто так или с овсяными хлопьями собственного приготовления. Десятилетней дочери очень нравится авокадо, пятилетнему – свежие шампиньоны, восьмилетний, не дожидаясь салата, съедает помидоры черри. Отец охотно завтракает вареными яйцами, а матери нравится кофе с молоком. В семье растет пять спортсменов, которые часто едят мясо. Футболисту и гребцу нравится черный хлеб с куском копченого мяса и маринованным огурцом. Если впереди тренировка, в холодильнике должен быть черный шоколад – холодильник служит временным хранилищем, чтобы у шоколада "не выросли ножки", пока он не разделен.

Холодильник программиста Виталия лаконичен – то, что нравится. Там много молочных продуктов, мясо, рыба, а чаще курица, потому что ее легко готовить и можно добавить различные приправы для желаемого вкуса. А также корни сельдерея, салат из которых в последнее время очень нравится владельцу холодильника.

Студентка Лаума весной, когда все пробуждается и распускается, хочет свежей и легкой еды. Она ежедневно употребляет в пищу различные овощи и корнеплоды, греческий йогурт, творог и охотно делает салаты.

Лига, владелица холодильника 32-летней давности, старается употреблять здоровую пищу и очень редко ест мясо и сладости. Холодильник у нее с 1985 года, и он надежно хранит такие продукты, как йогурт, сыр, зелень, например, рукколу или шпинат. Зимой Лига питается законсервированными осенью овощами.

Рацион специалиста по питанию Гуны Рийкуре сбалансирован и состоит в основном из местных продуктов. В холодильнике всегда есть свежие овощи – морковь, картофель, лук и чеснок, огурцы и томаты. Яйца, которые тоже есть всегда, у Лиги из собственного крестьянского хозяйства. Хлеб – кисло-сладкий или ржаной, так как семья Лиги старается избегать пышного хлеба, не дающего ощущения сытости.

Баскетболистке Дигне нравится мясо всех видов и картофель, а любимый ее салат – из помидоров с луком и сметаной. Если днем нужно перекусить, чаще всего это яблоки. И, конечно, шоколад – он необходим Дигне каждый день.

Эйнару (вегетарианец) и Арте (веган) нравится разнообразие продуктов, поэтому в их холодильнике можно найти много хороших альтернатив традиционным продуктам, например, хумус или растительное молоко. Им нравятся авокадо, тофу, черные бобы, ростки подсолнуха, конопляное масло, листовая зелень, льняное масло, грибы портабелло, паприка, цуккини, паста тахини, лимоны, соевый соус, протеины конопли, мороженые лисички, смородина, ореховое масло, томатная паста, рисовый уксус и паста мисо. Иногда в холодильнике можно найти и бутылочку вина.

LG Electronics, проведя это исследование, пришло к выводу, что наше питание настолько же разнообразно, как и мы сами. Каждый ест то, что нравится, и придерживается собственных традиций. Объединяющий всех элемент – это холодильник, кухонный помощник и проверенный хранитель любимых продуктов питания.

Эксперимент LG Electronics показал, что люди в Латвии сравнительно мало задумываются об эффективном размещении продуктов в холодильнике. LG уже давно говорит о том, что при правильном размещении продуктов они дольше остаются свежими. Среднестатистический житель Латвии, как правило, кладет продукты на любое свободное место в холодильнике, где они могут даже снизить эффективность холодильника. Основная функция современного холодильника – по возможности дольше хранить продукты свежими. В разных частях холодильника можно регулировать температуру, уровень влажности, а также уменьшить уровень утечки холодного воздуха при открытии дверцы, что поможет уменьшить и ваш счет за электричество.