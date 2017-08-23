Новое, ни с чем не сравнимое развлечение в Риге: "МозгоБойня или как играть разумом". Смена деятельности, как известно, лучший способ отдохнуть. А если к этому еще и "подключить" мозги, то времяпровождение станет удивительно приятным. В Риге теперь наконец проходит "МозгоБойня", и в названии этой игры заключена вся ее суть. Ведь битвы проходят уже в более сотни городов всего мира и как же долго мы ждали их в Латвии!

Сразу хочется предупредить любителей "диванного" образа жизни, что речь идет об развлекательной интеллектуальной игре, точнее - игре с интеллектом. Поэтому для того, чтобы получить от нее удовольствие, необходимо проявить желание. В случае, если вы считаете себя человеком, способным разнообразить свою жизнь, стоит обратить внимание на этот повод.

В "МозгоБойню" стали играть в Минске пять лет назад, а ее прородитель появился в 1980-х в Америке. Формат простой: участники, объединенные в команды, встречаются в кафе или ресторане, получают удовольствие от еды и напитков, при этом играют, отвечая на вопросы ведущего. Безусловно, в нашей стране при огромной любви к "Что? Где? Когда" у многих может пропасть энтузиазм, мол, такое занятие по зубам лишь знатокам элитарного клуба на Первом российском канале. Отнюдь, идея "МозгоБойни" заключается в демократичности и доступна каждому: вопросы "заточены" на логику, интуицию и знания общего порядка.

Правила "МозгоБойни" простые – семь туров по семь вопросов. Темы разнообразные – от любопытных фактов из новостей до угадывания мелодий. На каждый вопрос в шести турах дается по минуте на размышление. Седьмой – блиц и по 15 секунд на ответ. Причем, для команд благодаря ему появляется шанс вырваться вперед, потому что за каждый правильный ответ можно получить два балла, но только в том случае, если игроки абсолютно уверены в нем и отметили это в бланке. Все очки потом складываются, выводится общий итог, и кто-то оказывается первым. Радость победы, разочарования поражений, приз и занавес.

Все эти эмоции, кстати, ощутили на себе участники первых двух игр, 1-го и 17-го августа в спорт баре Beer House No.1, который находится в Старом городе на улице Kaļķu iela, 11. Этот бар славится на всю Европу, так как предлагает более 71 вида хмельного напитка. Знакомство с "МозгоБойней" произошло в формате, что называется, любви с первого взгляда. Несмотря на усталость после непростого рабочего дня, а игра проходила вечером в четверг, азарт от соревнования мгновенно захватил всех. Вопросы щелкались, как орешки, радость от удачи – словно в детстве, искренняя от души, чувство локтя – как у добрых друзей. Особое наслаждение принес седьмой тур, где на каждый ответ дается четверть минуты. И об этом стоит сказать отдельно, потому что, как было упомянуто выше, в каждом утверждении команда должна быть абсолютно уверена, что отмечается галочкой. В этом туре адреналин просто бьет ключом: не всегда ответы были очевидными. Поэтому риск был большим, ведь на кону - два балла, которые снимаются, если ответ неправильный, а самооценка была завышена. Вероятно, в этом и успех игры – уметь не только распорядиться своими знаниями, но и суметь довериться каждому члену команды.

В результате, уже после "МозгоБойни", когда все гормоны, отвечающие за радость и вдохновение, также объединились и подарили приятное чувство перезагрузки не только мозгам, но и качествам, отвечающим за характер бойца. Ну и крики в унисон: "Молодцы, молодцы!", обращенные в адрес организаторов, были лучшим доказательством, что в Риге появился наконец действительно достойным способ круто и оригинально провести время, при этом общаясь с близкими да еще и в будний вечер!

Следующая игра в "Beer House No.1" в Старом городе на улице Kaļķu iela, 11 – 29 августа. И мы настотельно рекомендуем ее посетить!

Записаться на игру можно только в группе – FaceBook.com/MozgoBojRiga

Количество мест ограничено.

Регистрация откроется ровно в 12:00 в пятницу 25 августа.

Подробная информация по телефону +371 22443333

