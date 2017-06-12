Титул победителя месяца 2409 голосами Дидзису обеспечило народное голосование на домашней странице www.maksimalisti.lv. После победы на конкурсе Дидзис пригласил опробовать свое хобби вдохновителя категории индивидов конкурса "Максималисты", лидера движения "Ghetto Games" – Раймонда Элбакяна.

При встрече Дидзис с Раймондом приветствуют друг друга как старые знакомые, и не случайно – талантливый гонщик и лидер "Ghetto Games" Раймонд знакомы уже давно, поскольку Дидзис является также одним из атлетов "Ghetto Games". Дидзис показывает Раймонду основные принципы стантрайдинга, и занятие может начинаться.

Чтобы заниматься стантрайдингом надо быть немного сумасшедшим

Дидзис рассказывает, что увлечение стантрайдингом началось четыре года тому назад, когда молодой человек опробовал этот вид спорта и понял, что хочет заниматься им и в дальнейшем. "Стантрайдинг – это выполнение трюков на уличном мотоцикле. Чтобы этим заниматься, надо немного переделать уличный мотоцикл, установив на него дополнительные тормоза и другие мелкие нюансы. Когда это было сделано, осталось только тренироваться и изучать трюки," рассказывает Дидзис.

"Мне кажется, что, если парень умеет качественно "стантить" на мотоцикле, то это очень, не знаю даже, мужественно ли, но определенно "по-пацански". Это подойдет таким настоящим парням – хулиганам, которые могут вырасти настоящими мужчинами. Мне кажется, что управлять мотоциклом на таком качественном уровне – очень мужественно," рассказывает Раймонд о хобби Дидзиса, добавляя, что чтобы заниматься стантрайдингом надо быть немного сумасшедшим и должна быть сильная приверженность этому занятию. Это хобби требует много времени – спортсмен должен быть одновременно и механиком, и гонщиком, и трюкачом, что очень непросто.

"У меня, конечно, все еще есть такая мальчишеская мечта – научиться на мотоцикле ездить на одном колесе. В детстве я тренировался на BMX, на велосипеде я очень легко ехал на одном колесе как следует," о своем желании опробовать мото-трюки на одном колесе рассказывает Раймонд. Самым трудным Раймонду казалось преодоление внутреннего страха того, что с мотоцикла можно упасть и получить серьезные травмы.

Дидзис признает, что думал, что у Раймонда езда на одном колесе будет получаться лучше, однако успокаивает то, что для первого раза получилось хорошо и, если Раймонд будет достаточно настойчив и потренируется, то все получится.

Нет времени заниматься глупостями

Дидзис признает, что хобби занимает все свободное время талантливого парня. "У меня регулярные тренировки, у меня нет времени на всякие, так сказать, глупости. Я все время думаю о новых трюках, думаю о соревнованиях, готовлюсь к ним, у меня есть чем заниматься. Все, что я делаю, по большому счету - это мотоцикл. Вся моя жизнь – на мотоцикле" - рассказывает спортсмен об отдаче своему хобби. Дидзис признает, что для молодого человека очень важно найти занятие, которое увлекает, поскольку важно найти дело, которое нравится до глубины души, тогда не будет времени заниматься второстепенными делами и разной ерундой.

На конкурс "Максималисты" Дидзис решил подать заявку, чтобы можно было качественнее реализовать свое хобби. "Мой уровень немного вырос, и конкурс "Максималисты" мне довольно помог, поскольку полученная поддержка мне действительно пригодилась как для тренировок, так и для приобретения топлива, а также для покрытия расходов на ремонт мотоцикла. В этом году планирую принять участие в соревнованиях европейского уровня и стать ТОП-гонщиком" - рассказывает Дидзис о своей мотивации принять участие в конкурсе и о планах на будущее.

Конкурс "Максималисты" – это инициатива поддержки, оказываемой предприятием ООО "Maxima Latvija", которая в этом году была начата 9 января 2017года. Общий призовой фонд составляет 22 000 евро.

Каждый месяц, начиная с 1 февраля до 29 июня, у индивидов есть возможность получения поддержки в размере 500 EUR, у семей – 1000 EUR, а у коллективов – 1500 EUR. В свою очередь, претендуя на "Grand Prix", победители в каждой категории, получившие наибольшее количество голосов, соответственно получат 1000 EUR, 2000 EUR и 3000 EUR. Мероприятие по закрытию конкурса состоится 30 июня, когда будут награждены получатели поддержки в последнем месяце, а также получатели "Grand Prix" и приза симпатий работников "Maxima Latvija".





