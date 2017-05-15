В прошлую пятницу, гости ресторана "Olivers", что на углу улиц Антонияс и Элизабетес, приближали лето как могли. Поводом для вечеринки стало открытие летней террасы заведения.

Сам ресторан работает и радует вкусной едой своих гостей уже с начала года. Основной его акцент – на французскую кухню. Но учтены и другие вкусы публики. Здесь вы найдете классические блюда родом из Италии, Греции, Германии и даже Португалии. А еще угощения, приготовленные по авторским рецепта шефа ресторана.

К слову, шеф повар-консультант "Оливерс" - Франциско Кортес – родом как раз из Португалии, где получил образование в одной из престижнейших кулинарных школ. А затем приобрел огромный опыт работы в лучших европейских ресторанах, в том числе отмеченных звездами Мишлена.

На создание изумительных десертов вдохновляет команду– кондитер от бога, окончившая знаменитую французскую школу "Le Cordon Bleu". Изыски, приготовленные здесь - это всегда море удовольствия: и эстетического, и вкусового. Да и тщательно подобранные вина не оставят равнодушными.

Что еще впечатляет в "Olivers" всех, кто там побывал хоть однажды, - это внушительный размер порций. Правильнее всего их опишут два слова: щедрые и сытные.

В холодный сезон ресторан предлагает посетителям два уютных зала, приятную атмосферу, гостеприимный прием и качественное обслуживание. Ну, а к лету ко всему этому "Оливерс" добавил возможность устроить трапезу на свежем воздухе.

И хотя латвийская погода изменчива и не всегда радует нас солнцем и теплом, вечер открытия террасы был однозначно жарким, поскольку проходил в испанском стиле. Зажигательные мотивы сменяли лирические гитарные переборы. Вслед за ярким гаспаччо подавали изумительную, пышущую жаром, паэлью. Закуски и тапас приятно удивляли и восхищали.

Гости радостно запивали все это великолепие Сангрией и бурно аплодировали всем сюрпризам хозяев вечеринки. Одним из которых стал божественный торт. Даже самые ярые поклонники правильного питания без всяких там сладостей не удержались от дегустации этого шоколадного шедевра.

Будем надеяться, совсем скоро, эту прекрасную террасу зальет солнечный свет, и рижане и, конечно, гости нашего города смогут по достоинству оценить все прелести романтического ужина, отличного завтрака или посиделок теплой компанией в "Olivers".

Ну, а команда ресторана продолжит радовать нас всех не только полюбившимися угощениями, но и новыми, не менее интересными рецептами, заманчивыми предложениями и неизменным сочетанием вкуса, красоты, комфорта и гостеприимства.