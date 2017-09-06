В этом году в Литве посетители "Дней столицы" наряду с разнообразными концертами, выставками и ярмарками имели уникальную возможность принять участие в финальном чемпионате "Разорвем", организованном компанией Žemaitijos pienas по всей Балтии, и выиграть денежный приз в 10 тысяч евро. Идея мероприятия заинтересовала не только вильнюсцев и гостей города, но и жителей Латвии, пожелавших принять участие в конкурсе, поскольку всех ожидало необычное задание — как можно быстрее разорвать сырную палочку Pik-Nik и улучшить бывший рекорд в 46 секунд.

Основное задание чемпионата "Разорвем" — как можно быстрее разорвать сырную палочку Pik-Nik на не менее чем 30 частей. Вначале участникам показалось, что конкурс, основной приз которого — 10 тысяч евро, не слишком сложный, однако правила диктовали нечто другое: каждый оторванный кусочек должен быть положен на клеточку подноса, приготовленного для игры, пока не будет заполнена вся таблица-подносик. К тому же сырная палочка должна разрываться по всей ее длине.

Испытать свои силы и принять участие в финальном чемпионате "Разорвем", которой проводится во всей Балтии, пожелали 228 любителей сырных палочек Pik-Nik, 30 из которых — граждане Латвии, однако рекорда в разрывании удалось достичь лишь одной участнице — литовской студентке Грете Мульските. Девушке удалось не только достичь предыдущего рекорда в 46 секунд, но и улучшить его. Сырную палочку она разорвала всего за 41 секунду.

Победительница призналась, что в чемпионате "Разорвем" она участвует не первый раз. "Я участвовала и в 2011 году, поэтому, когда неожиданно узнала о проведении чемпионата в этом году, решила испытать свои силы", — рассказала студентка Г. Мульските.

Победительница чемпионата "Разорвем" рассказала о том, что она целый месяц напряженно готовилась — до самого мероприятия: тренировалась по несколько раз в неделю. На вопрос, надеялась ли она стать победительницей, девушка не скрывает: такие мысли ее посещали: "Надежда была, поскольку дома я разрывала сырные палочки достаточно хорошо и улучшала рекордное время".

Студентка Г. Мульските призналась, что ей все еще трудно поверить в выигрыш в 10 тысяч евро. Она рассказала, как чувствовала себя во время чемпионата. "Во время разрывания сырных палочек труднее всего справиться с напряжением — не запутаться, оторвать столько, сколько нужно", — рассказывает победительница.

Девушка утверждает, что еще не успела подумать, на что потратит приз в 10 тысяч евро, поскольку все еще пребывает в состоянии легкого шока, который настиг ее после окончания чемпионата. "Вначале было трудно поверить, хотя я очень радовалась, но о том, на что потратить деньги пока еще не думала", — говорит Г. Мульските.