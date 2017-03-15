Julius Meinl вдохновляет тысячи людей платить за свой кофе поэзией в ежегодном мероприятии "Плати Стихом".

21 Марта, 2017 – Как свидетельствует недавний опрос Julius Meinl, более 80 процентов людей чувствуют разочарованность в текущем устройстве мира, при этом 4 из 5 опрошенных указали, что раскрытие творческих способностей помогло бы им изменить взгляд на положение вещей в лучшую сторону. Именно эти исследования легли в основу международного события "Плати Стихом", мероприятие помогает разделить оптимизм от выпитой чашки кофе с тысячами единомышленников по всему миру.

Предлагая кофе для того, чтобы зажечь искру вдохновения в каждом из нас, австрийский бренд приглашает каждого желающего посетить во Всемирный День Поэзии (21 марта, 2017) участвующие заведения в Риге, Юрмале и Лиепае. Те, кто напишут стих, могут использовать его как валюту для обмена на бесплатный кофе.

Несмотря на то что, респонденты опроса признали, что творчество помогает открыть оптимистический взгляд на жизнь, менее чем 1 из 10 опрошенных указали на то, что увлекаются в настоящее время поэзией. Хотя 43% процента упомянули, что писали стихи в детстве, более половины не возвращались к поэзии с тех пор.

В ответ, Венский производитель кофе ставит перед собой значительную и увлекательную миссию: разбудить внутренних поэтов в разных уголках планеты и показать силу поэзии в борьбе с пессимизмом и рутиной серых будней.

Разделяя страсть Julius Meinl к поэзии, директор Cafe ART (официальный представитель Julius Meinl в странах Балтии) Дарья Шахова признается: "Как это не удивительно, мы нашли очень живой отклик, как от кафе участников, так и от посетителей, которые приходили в прошлом году уже с заготовленными стихотворениями, а некоторые даже декламировали свои произведения удивленным официантам. После долгой зимы так хочется легкого поэтического настроения – "Плати стихом" - это как раз удачный повод для того, чтобы вместе с друзьями и родными выбраться в кафе, от души посмеяться и встретить долгожданную весну".

Говоря о данном событии, генеральный директор Julius Meinl, Marcel Löffler подчеркивает: "Наследие культуры Венских кофеен, а именно особая творческая атмосфера, которая там царит и по сей день, наглядно показывает, как поэзия может позитивно влиять на наши эмоции. Вспомните все открытия, все шедевры, все жаркие дискуссии, которые состоялись за вдохновляющей чашкой кофе – возможно и Вы на пороге чего-то захватывающего в Вашей жизни?"

В этом году мероприятие проходит уже в 1400 кафе из 36 стран, впервые в Сингапуре и Нидерландах. Выясните, как Вы можете принять участие на https://www.facebook.com/JuliusMeinlLatvia/l и www.meinl.lv, www.meinlcoffee.com/poetry/campaigns/pay-with-a-poem-2017/#location