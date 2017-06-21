В этом году "Resto-Rātors" решил объединить несколько важных событий, развернув масштабное мероприятие и перекрыв 4-ю линию на улице жилого квартала Legend. в Юрмале для ярмарки гурманов "Gourmet Fair". На празднике были представлены все рестораны группы, которые угощали гостей широким изобилием блюд и напитков, а музыкальное сопровождение обеспечивал диджей международного уровня Федор Фомин. Мероприятие состоялось в официальный день шампанского "Moet".
Руководителем компании является Виктор Равдиве - один из самых молодых и перспективных рестораторов страны. За последние пять лет он со своей командой создал одну из крупнейших ресторанных групп, в управлении которой такие проекты как: International Rīga, International Jūrmala, Melnā Bite, Memories, Piazza Italiana, клуб-ресторан Sezona, гастробар T73, кондитерская Bakeberry, комплекс отдыха на пляже Legend. Beach, а также бутик отель Wooden Villa. Группа также обслуживает частные самолеты и выездные банкеты. В ближайшее время к компании присоединится еще одна большая сеть ресторанов и другие пока никому не раскрытые проекты.
Мероприятие было организовано в сотрудничестве с агентством "Piétro".
Фото: Каспар Мичс и агентство "Piétro".