В минувшую субботу состоялось грандиозное мероприятие, посвященное юбилею ресторанной группы "Resto-Rātors", а также открытию новых проектов компании: "Memories" в Юрмале и "Piazza Italiana" в Риге, а вместе с тем и открытию нового сезона "Legend. Beach".

В этом году "Resto-Rātors" решил объединить несколько важных событий, развернув масштабное мероприятие и перекрыв 4-ю линию на улице жилого квартала Legend. в Юрмале для ярмарки гурманов "Gourmet Fair". На празднике были представлены все рестораны группы, которые угощали гостей широким изобилием блюд и напитков, а музыкальное сопровождение обеспечивал диджей международного уровня Федор Фомин. Мероприятие состоялось в официальный день шампанского "Moet".

Руководителем компании является Виктор Равдиве - один из самых молодых и перспективных рестораторов страны. За последние пять лет он со своей командой создал одну из крупнейших ресторанных групп, в управлении которой такие проекты как: International Rīga, International Jūrmala, Melnā Bite, Memories, Piazza Italiana, клуб-ресторан Sezona, гастробар T73, кондитерская Bakeberry, комплекс отдыха на пляже Legend. Beach, а также бутик отель Wooden Villa. Группа также обслуживает частные самолеты и выездные банкеты. В ближайшее время к компании присоединится еще одна большая сеть ресторанов и другие пока никому не раскрытые проекты.

www.restorators.lv

Мероприятие было организовано в сотрудничестве с агентством "Piétro".

Фото: Каспар Мичс и агентство "Piétro".