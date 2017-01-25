16 марта в Риге будет представлено совершенно новое и масштабное шоу, посвященное творчеству гения причудливой эпохи барокко - Антонио Вивальди, приуроченное к юбилею легендарного итальянского композитора.

В концертном зале "Arēna Rīga" вам предстоит возможность "окунуться" в эпоху барокко и насладиться потрясающим 3D-шоу VIVALDIANNO, созданным с использованием автобиографических мотивов из жизни Антонио Вивальди. Вас обязательно привлечет необыкновенное смешение идиллии музыки 17 века и современной рок-музыки. Атмосфера будет дополнена 3D-видео, анимационными эффектами и экспрессивными танцами, иллюстрирующими захватывающие истории из жизни виртуозного музыканта.

Конечно же, любой амбициозный проект требует большой организаторской и командной работы, в чем прекрасно себя проявил композитор, автор текстов и продюсер шоу VIVALDIANNO – Михал Дворак. Он является не только автором множества произведений в мире кино и театра, но также известен как сооснователь самой известной чешской группы. Обладатель 9 золотых, 7 платиновых пластинок и многих других наград, он работал с такими выдающимися композиторами, как Питер Гэбриель, Ханс Циммер и многими другими создателями шедевров мирового уровня, что и принесло свои богатые музыкальные плоды.

Как говорит сам организатор шоу Михал Дворак: "VIVALDIANNO. Город зеркал – это уникальный проект, шоу грандиозного масштаба. И в нём удивительно всё: композиция, команда создателей, реализация совершенно новых, нестандартных идей и, конечно, великолепная плеяда "звезд" - музыкантов, воплощающих шоу!"

Солистом 3D- иллюзии является чешский скрипач Ярослав Свецены, который объездил с концертными турами и фестивалями практически весь мир. Он стал первым чешским скрипачом, заключившим контракт с "Sony Classical". Обладатель ряда престижных наград, среди которых золотая медаль от Президента Чешской Республики. Его теле-, радио- и концертные проекты пользуются популярностью у публики всех возрастов.

Либретто было написано чешским музыкантом, сценаристом и драматургом - Томасом Белко. Стиль визуальной концепции создан Косуке Сугимото, известным японским художником, мультипликатором и режиссером в одном лице, ныне сотрудником компании "Eallin Animation". Он также известен как обладатель KANAZAWA Digital Creative Award 2012, YouTube Video Awards Japan 2009 и многих других наград.

Международное сотрудничество ради идеи вдохнуть новую жизнь в и без того бессмертные работы Вивальди общими усилиями создало это красивое, волшебное и динамичное шоу, которое просто нельзя пропустить. В июне 2016 года состоялась премьера VIVALDIANNO в Праге, на самой большой площади "O2 Arena". Мало того, что все билеты были раскуплены, так еще и само выступление произвело такой фурор, что во время последующего турне по Чехии из-за ажиотажного спроса постоянно добавлялись дополнительные сидячие места. И по сей день интерес у шоу не утихает. Так, выступление 28 декабря 2016 года в городе Людвигсбург, Германия, было тоже полностью распродано.

Художественной задачей концерта является отображение захватывающего музыкального и визуального перформанса, привнеся в произведения гения эпохи Барокко Антонио Вивальди иную интерпретацию.

Такое шоу понравится людям всех возрастов, ведь в нем удалось передать причудливое смешение современности и эпохи Барокко, разнообразие живой музыки, эмоциональное выступление актеров, "взлеты" и "падения" Вивальди, и все это в динамичной иллюзии в 3D.

В проекте работает огромное количество высококвалифицированного персонала - актеров, музыкантов, переводчиков, технического персонала, а также организаторов, что помогает выйти на международный уровень и отправиться в международное турне. Поэтому не упускайте возможность прийти и насладиться современным шедевром мирового масштаба!

Более подробная информация на сайте: www.vivaldianno.cz/en

Билеты можно приобрести на сайте: www.bilesuserviss.lv/rus/bileti/gimenei/sovs/vivaldianno-spogulu-pilseta-gorod-zerkal-mainits-pasakuma-datums-190296/

Информацию подготовила:

Сандра Штейн

E-mail: sandrashteine@inbox.lv

T. : 259729876