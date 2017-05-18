Дорогие неравнодушные родители, воспитатели, педагоги и психологи! Первого и второго июня впервые в Риге состоятся неформальные встречи с Димой Зицером (Россия, Израиль) – выдающимся педагогом, популяризатором гуманистического подхода в образовании, директором Института Неформального образования INO и школы НО "Апельсин", доктором педагогических наук, автором книг для родителей и колонки журнала "Сноб"

Первого июня в 19.00 в Большом зале Дома Рижского Еврейской общины по адресу Рига, улица Сколас, 6, мы будем говорить о Свободе

Как вырастить вруна, организовать качественный невроз, правильно испортить вкус, с гарантией и навсегда отучить ребенка читать. Как всего этого избежать? Как правильно выбрать школу и при этом не предать своих детей? Почему оценки развращают ребенка, а сравнение становится матерью насилия? Как научиться наслаждаться и пользоваться родительской свободой?

Обо всем этом Дима Зицер расскажет на лекции "Свобода от воспитания" первого июня в в 19.00 в Большом зале Дома Рижского Еврейского общества

Второго июня в 19.00 в Mamkafe ( улица Лиенес, 9 ) мы встретимся, чтобы поговорить о Сравнении

Постоянное сравнение разъедает душу покруче, чем насилие. Оно в определенном смысле и является матерью насилия. С той разницей, что в ситуации насилия давят на меня, а когда меня учат постоянно сравнивать, я начинаю давить сам на себя.

— Как выбраться из этого капкана?

— Можно ли прожить, совсем не сравнивая?

— Как мотивировать ребенка, не приводя в пример других?

Как, наконец, и нам самим успокоиться и принять себя, не косясь на соседей?

Встречаемся второго июня в Mamkafe в 19.00 и говорим об этом

Бумажные билеты в Mamkafe, вопросы по телефону 25251852 , 28713889.