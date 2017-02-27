Джоли заявила, что именно Мэддокс убедил ее заняться этим проектом. Год назад он показал ей книгу "Сначала они убили моего отца: Воспоминания дочери Камбоджи" американской писательницы Лун Ун, которая рассказывает о правлении "красных кхмеров". "Он читал сценарий, помогал с замечаниями и участвовал в рабочих совещаниях", — утверждает актриса.
Мэддокс родился в Камбодже в 2001 году. Через семь месяцев Анджелина Джоли усыновила его и увезла в США. Позднее они несколько раз посещали страну.
В 1975 году коммунистическое движение "красные кхмеры" захватило власть в Камбодже. В течение следующих четырех лет в результате развязанных ими репрессий погибла треть населения страны.