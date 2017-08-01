30 июля на странице Никиты Джигурды в Инстаграме появилось фото, которое привлекло особое внимание его подписчиков. На нем актер разгуливает по пляжу в синих стрингах. Свой пост артист сопроводил стихотворением собственного сочинения, но сам кадр заинтересовал его фолловеров гораздо больше текста.
56-летний Никита Джигурда показал пляжный снимок в стрингах(5)
Foto: RIA Novosti/Scanpix
Не так давно Никита Джигурда вместе с бывшей женой Мариной Анисиной и детьми отправился на отдых в Европу. На днях актер поделился со своими поклонниками в Сети снимком, сделанным на одном из пляжей Средиземноморья. На нем Джигурда позирует в крошечных стрингах — пишет портал Woman.ru.
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