30 июля на странице Никиты Джигурды в Инстаграме появилось фото, которое привлекло особое внимание его подписчиков. На нем актер разгуливает по пляжу в синих стрингах. Свой пост артист сопроводил стихотворением собственного сочинения, но сам кадр заинтересовал его фолловеров гораздо больше текста.