56-летний Никита Джигурда показал пляжный снимок в стрингах

Foto: RIA Novosti/Scanpix Не так давно Никита Джигурда вместе с бывшей женой Мариной Анисиной и детьми отправился на отдых в Европу. На днях актер поделился со своими поклонниками в Сети снимком, сделанным на одном из пляжей Средиземноморья. На нем Джигурда позирует в крошечных стрингах — пишет портал Woman.ru

30 июля на странице Никиты Джигурды в Инстаграме появилось фото, которое привлекло особое внимание его подписчиков. На нем актер разгуливает по пляжу в синих стрингах. Свой пост артист сопроводил стихотворением собственного сочинения, но сам кадр заинтересовал его фолловеров гораздо больше текста.

A post shared by НИКИТА ДЖИГУРДА (18+) (@instadzhigurda) on Jul 29, 2017 at 9:33am PDT



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