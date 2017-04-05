Российская актриса Елена Кондулайнен, которую назвали секс-символом СССР, незадолго до своего дня рождения пообещала сюрприз.

В социальных сетях она пригласила подписчиков на вечер в честь своего дня рождения, где предстанет в наряде "в чем мать родила". Правда, пост был опубликован артисткой 1 апреля, так что, возможно, это лишь шутка. А может и нет, с учетом повального увлечения демонстрацией тела среди поп-звезд и кинодив в возрасте за 50.

"Приближается день концерта В одной из песен "Приходи ко мне" предполагается наряд в чём мама родила -9.04.мой Д.Р. Приходите ритм блюзкафе. pic.twitter.com/COn2vgqxLq — Елена Кондулайнен (@kondulena) 1 апреля 2017 г.



