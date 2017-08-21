20-летняя Кайли Дженнер - младшая сестра Ким Кардашьян - наверняка не подозревала, что именно в этот день станет лакомым кусочком для таблоидов. А виной всему ветер, который задрал коротенькую юбку девушки, открыв вид на нижнее белье фасона "бабушкины трусы".