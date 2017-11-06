Кристина Асмус, которая воспитывает с Харламовым трехлетнюю дочь Анастасию, показала другого Гарика - нежного и заботливого папу. В опубликованном Кристиной в соцсетях ролике девочка спит на руках отца, а он в это время шепотом, чтобы не разбудить малышку, рассказывает, как прошел ее день: "Устал человек, был в бассейне и занимался танцами. Дневной сон".
А у нас тихий час. Кристина Асмус показала трогательного Гарика Харламова с дочкой(2)
Foto: instagram.com/asmuskristina
Большинство телезрителей знают шоумена Гарика Харламова как крупного мужчину с громким голосом и не всегда этичными шутками из Comedy Club.
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