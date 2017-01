В США инаугурация нового президента по традиции сопровождается выступлениями знаменитостей. Возможность спеть на историческом мероприятии считается огромной честью. На инаугурации Джона Кеннеди выступал Фрэнк Синатра. Билла Клинтона приветствовали Боб Дилан и Fleetwood Mac. Буш-младший въехал в Белый дом под Livin' La Vida Loca Рики Мартина, находившегося тогда на пике славы. А спустя восемь лет Барак Обама собрал на концерт по случаю вступления в должность беспрецедентное количество звезд, в том числе Бейонсе, Стиви Уандера и Брюса Спрингстина.

Организаторы инаугурации Дональда Трампа питали надежду, что им удастся превзойти предшественников. В декабре издание The Wrap сообщило, что они рассчитывали на таких звезд, как Джастин Тимберлейк, Бруно Марс, Кэти Перри и Арета Франклин. Более того, знаменитостям обещали солидные гонорары, что вообще-то не принято. Однако и это не помогло.

В некоторых случаях напрасность надежд устроителей мероприятия была ясна сразу. К примеру, упомянутая в списке The Wrap Кэти Перри — давняя сторонница Хиллари Клинтон. Минувшим летом она выступала на съезде Демократической партии и для Трампа петь определенно не станет. Брюс Спрингстин, Джон Бон Джови, Стиви Уандер и рэпер Jay Z поддерживали Клинтон во время предвыборной кампании, а Леди Гага и Мадонна продолжили критиковать Трампа после его избрания.

Отказом неожиданно ответили даже те, кого избранный президент считал своими приятелями. Предвыборные митинги Трампа проходили под музыку Элтона Джона, однако на инаугурацию британский музыкант не поедет. Публика узнала об этом от его пресс-секретаря, причем объяснять причину он не стал.

Трамп — большой поклонник итальянского тенора Андреа Бочелли и, если верить слухам, лично пригласил певца в Вашингтон. Бочелли не дал согласия: опасается, что выступление на инаугурации вызовет негативную реакцию со стороны противников избранного президента. Позднее глава инаугурационного комитета Томас Бэррак предложил другую версию произошедшего. Он утверждает, что знаменитый тенор сам просился на концерт, но оказался не нужен. Кто из них говорит правду, неизвестно.

Занятость — распространенная отговорка для тех, кто не желает обижать будущего президента. Канадская певица Селин Дион утверждает, что отвергла предложение, чтобы не отменять свой концерт в Лас-Вегасе. А сверхуспешный кантри-музыкант Гарт Брукс, уступающий по продажам альбомов только Beatles, написал поклонникам в Facebook, что не попадет в Вашингтон из-за затянувшегося турне. Возможно, это действительно так, но инаугурации Обамы он не пропускал.

Лидер группы KISS Джин Симмонс, неплохо относящийся к Трампу, поначалу собирался принять приглашение, но затем передумал под давлением жены и дочери. А основатель Mötley Crüe Винс Нейл готовился к участию в торжествах еще до выборов, но когда победил Трамп, его выступление было отменено.

Остается Канье Уэст. В прошлом году популярный рэпер поддержал Трампа, а после выборов успел встретиться и побеседовать с избранным президентом. Уэст не вполне здоров (в ноябре он угодил в больницу с психическим расстройством), но вряд ли откажется помочь новому другу. С ним, впрочем, другая проблема: он не устраивает организаторов. По словам Бэррака, в Вашингтоне готовят традиционное американское торжество, и Уэст, хоть и хороший парень, туда не вписывается.

Кто, по их мнению, вписывается в традиционную американскую эстетику лучше, чем Канье, уже известно. Согласно обнародованному пару недель назад списку, на инаугурации будет петь Джеки Иванко, победительница телевизионного конкурса талантов America's Got Talent. Судя по интервью, политика ее не заботит — она счастлива любым предложениям.

Кроме нее, запланированы выступления пары ветеранов кантри-музыки: певцов Тоби Кейта и Ли Гринвуда. Оба — горячие сторонники Республиканской партии, поэтому их появление не должно удивлять. Гринвуд уверен, что отказавшиеся выступить перед Трампом еще пожалеют об этом. Сам он не пропускает ни одного республиканского президента и пел на инаугурациях Рональда Рейгана и обоих Джорджей Бушей.

Ковбойскую тему продолжает супергруппа The Frontmet of Country, составленная из видных кантри-музыкантов: лидера Little Texas Тим Рашлоу, Ларри Стюарта из Restless Heart и Ричи Макдоналда из Lonestar. Действительно, в таком окружении Канье Уэст смотрелся бы не очень уместно.

Единственной женщиной, помимо Джеки Иванко, согласившейся спеть перед Трампом, стала бродвейская актриса Дженнифер Холидей, в 80-е получавшая премии Grammy и Tony. Впрочем, позже она отменила свое выступление. По ее словам, решение поехать на инаугурацию было большой ошибкой. Холидей не знала, что ЛГБТ-сообщество, которое составляет костяк ее поклонников, ненавидит Трампа и готовится с ним бороться. Когда ситуация прояснилась, она решила встать на сторону своих слушателей.

Вместо настоящего Брюса Спрингстина организаторы церемонии позвали группу B Street, которая играет его каверы, но за считаные дни до выступления ее участники тоже передумали. Музыканты заявили, что если Спрингстин против Трампа, то и им нечего делать на его инаугурации: "Наше решение основано исключительно на уважении и благодарности, которую мы испытываем в отношении Брюса".

В поредевшем донельзя составе участников церемонии остались такие странные персонажи, как диджей RaviDrums, ранее выступавший на выставке видеоигр E3 с мелодиями для приставки Nintendo Wii, и звезды YouTube — группа Piano Guys, прославившаяся кавером на песню "Отпусти и забудь" из мультфильма "Холодное сердце" (Frozen). Cобираются ли они и Трампу спеть Let it go, пока неизвестно.

Организаторы не сдаются и пытаются сохранить хорошую мину при плохой игре. Бэррак двусмысленно заметил, что они хотят окружить Трампа не звездами первой величины, а "мягкой чувственностью". Самого избранного президента об этом, похоже, не предупредили. "У нас будет невероятное, возможно, рекордное количество зрителей и достаточно звезд", — заявил Трамп корреспонденту The New York Times.

Билетные спекулянты придерживаются другого мнения. Издание The New York Daily News сообщает об исключительно низком спросе на билеты на инаугурацию. "Никто не хочет их брать, — пожаловался один из перекупщиков. — Теперь, наверное, придется пойти самому".