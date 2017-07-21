Спустя чуть больше месяца сообщения о разводе депутата Сейма Хосама Абу Мери и предпринимательницы Линды Мурниеце политик рассказал о причинах их расставания после 5 лет брака.

LВ интервью журналу Ieva Абу Мери пояснил, что единственной причиной развода стало то, что оба - слишком большие личности. "Понимаю, что люди ищут какие-то скрытые мотивы, но их нет - ни измен, ни насилия, мы просто не можем жить вместе".

По его словам, негатив копился долго, пока оба супруга не поняли, что дальше так продолжаться не может - из-за своей известности и занятости они не могли найти время друг для друга. И решили развестись, чтобы повседневные мелочи не поглотили взаимную любовь и уважение. При этом политик честно признался, что не смог найти баланс между карьерой и семейной жизнью.

"Я врач, и во мне накапливается много негатива от пациентов. Политик - это тоже мишень для негатива. Все это я приносил домой и оно могло взорваться от любого вопроса, обижая близкого человека, - поясняет Абу Мери. - И нет, мы расстались не из-за карьеры, а из-за мелочей, которые не смогли преодолеть. Я разделил себя на такое огромное количество частей, что не хватило на внимание моей жене". Он признает, что, хотя и принято считать, что в разводе всегда виновны оба, его вина все же больше.

Развод, по его словам, был болезненным. Был вариант попробовать пожить раздельно без оформления развода, но это бы вызвало слухи, которые так или иначе "прикончили бы отношения". "Лучше было отказаться от моральных претензий к друг другу, но продолжать общаться, созваниваться, встречаться за обедом или ужином, реализовывать общие проекты, - резюмирует политик. - Не очень хорошо, когда люди слишком разные. Но и в том, что они так похожи, как мы, тоже нет ничего хорошего".