На концерте, который прошел на стадионе Уэмбли в Лондоне, была показана записка Адель, в которой говорится: "Не знаю, отправлюсь ли я еще в тур, поэтому хочу, чтобы мой последний раз был дома", сообщает Associated Press.

Гастроли певицы в поддержку альбома Адель "25" продолжались почти полтора года. Она за это время выступила в Европе, США, Австралии и Новой Зеландии.

У Адель запланировано еще три шоу в Лондоне, а полный "круг" тура завершится 2 июля. Общее количество выступлений в рамках этих больших гастролей составит 123.