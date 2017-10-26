Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский назвал иск к своему подзащитному по поводу плагиата песни французской певицы Далиды "Helwa ya Baladi" ("Моя прекрасная родина") безосновательным, поскольку на пластинках певца указаны французские авторы композиции.

Он предположил, что требование о взыскании 15,5 млн рублей инициировал юрист Игорь Трунов, которого Киркоров уже обвинял в вымогательстве после предыдущей попытки отсудить денег за плагиат для французского музыканта Дидье Маруани.

"Была сделана песня французскими авторами, и на музыку, которую никто не оспаривает, которая была в дисках Киркорова, сохраняла своих авторов, были положены другие слова, русские. Так что о плагиате здесь речи нет. Вот о чем, очевидно, иск, который пока никто не видел. Зная господина Трунова, в этом иске может быть все, что угодно", - цитирует адвоката Добровинского ТАСС.

Юрист заявил, что "не очень верит, что этот иск имеет под собой" хоть какие-то основания, и пообещал доказать, что это афера. "На мой взгляд, это афера, потому что господин Трунов, очевидно, убеждает поэтов или авторов каких-то песен обратиться с иском. Первая прошла, как известно, неудачно для него", - пояснил представитель Киркорова, добавив, что не исключает возможность подачи иска о защите чести и достоинства своего доверителя.

Напомним, ранее адвокат Игорь Трунов сообщил журналистам, что подал иск в Савеловский суд Москвы к Филлипу Киркорову, компании "Филипп Киркоров Продакшн" и "Первому музыкальному издательству", которая торгует записями песни. Юрист отметил, что "Helwa ya Baladi" была зарегистрирована в авторском обществе Франции в 1978 году и впервые исполненной певицей в декабре 1979 года. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить", она входила в состав трех альбомов певца. В иске от имени музыканта и писателя Жильбера Синуэ говорится, что Киркоров использует чужое авторское произведение, "значительно переделав его без согласования с автором".

"Киркоров не платит отчисления, не согласовал использование и звучит в его репертуаре это произведение достаточно давно, - отметил Трунов. - Мы собрали все доказательства, а это три альбома, которые были выпущены Киркоровым, и он достаточно долго поет на концертах эту песню".

По словам адвоката, многократное использование композиции в творчестве Киркорова причинило французским авторам серьезный материальный ущерб: "У нас еще не готовы экспертизы по тому, какой вред причинен, сколько денег принесла концертная деятельность Киркорова и сколько ему принесли продажи от реализации дисков".

В конце 2016 года обвинения в плагиате против Филиппа Киркорова выдвинул композитор Дидье Маруани. В "Жестокой любви" российского исполнителя он услышал свою "Symphonic Space Dream". Мосгорсуд не принял иск о взыскании 75 млн руб. за нарушение авторских прав, так как правила подсудности были нарушены. Позднее Киркоров обвинял Маруани и его представителя Трунова в вымогательстве, но уголовное дело возбуждено не было.