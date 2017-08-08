По его мнению, возникшие во время закрытия Праздника города технические проблемы не должны были стать причиной прервать выступления. Когда на концерте возникли перебои с электричеством, погас экран с текстом песни, без которого Вайкуле не смогла продолжать выступление. Это, как считает Лембергс, непрофессиональное отношение, о чем он заявил на пресс-концеренции.

Не исключено, что кто-то лишится своей должности, так как "ситуация, когда нет электричества, не должна быть".

Напомним, во время праздничего концерта в День города электроснабжение было нарушено дважды - во время выступления Яниса Стибелиса и Лаймы Вайкуле. Неполадки не повлияли на работу микрофонов, однако отключилось освещение и экраны. Допев песню, Лайма попрощалась со зрителями и покинула сцену, хотя должна была спеть еще несколько композиций.

Как заявил Лембергс, певица выбрала не лучший репертуар для праздника в Вентспилсе. Но худшее - она не знала слов, считает мэр города, и именно поэтому прервала свое выступление раньше намеченного времени.