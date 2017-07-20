О разладе в семье актера стало известно весной этого года, когда Носика стали часто видеть в обществе певицы Насти Крайновой. 45-летний актер и его 33-летняя любовница, впрочем, не стали скрывать свой роман и даже приняли участие в одной из популярных телепрограмм, где подтвердили свои отношения.

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Ольга Носик к увлечению своего супруга отнеслась с пониманием: "Саша имеет право на свою личную жизнь. Мы очень долго подходили к моменту расхождения, это, наверное, длилось несколько лет. Мы поняли, что в какой-то момент надо разойтись на расстояние".

По словам Александра Носика, с разводом он не торопился, так как просто не было времени на оформление документов.