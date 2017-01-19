В прошлом году личная жизнь актера попала на страницы местных таблоидов, где своими откровениями делилась преподаватель танцев Лиене Скулме, из-за которой, как говорили в прессе, Андрис оставил семью. Сам же он отмалчивался и никаких комментариев не давал.

После скандальных публикаций Андрис вернулся к жене Илзе, с которой его связывают отношения еще со школьных лет, и сыну Маркусу, а недавно появились слухи, что у пары будет пополнение.

Можно считать, что снимком в соцсетях Булис подтвердил появление в семье второго ребенка, пишет DELFI Izklaide.