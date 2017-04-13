Актер Василий Степанов выжил после падения из окна квартиры на западе Москвы. Он госпитализирован с многочисленными переломами. Причины ЧП выясняются. Степанов получил известность, сыграв главную роль в фильме по роману Стругацких "Обитаемый остров".

Источник ТАСС при этом утверждает, что "мужчина не в первый раз решает свести счеты с жизнью". По данным агентства, Степанов "выпал из окна квартиры на Давыдковской улице, в результате чего получил многочисленные переломы".

Источник РИА "Новости" также говорит, что актер выпрыгнул сам - то ли с пятого этажа, то ли "с высоты третьего".

Факт ЧП подтвердили в пресс-службе столичного главка МВД, но при этом имя пострадавшего не назвали. "В полицию поступило сообщение о том, что на Давыдковской улице из окна жилого дома упал человек. В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка, по результатам которой будет принято решение", - сказал представитель ведомства.

Источник "Лайфа" утверждает, что ЧП произошло еще 11 апреля и это не была попытка самоубийства. Сам Степанов назвал падение "не случайным": "Да, я упал, это не было случайностью. И меня никто не толкал... Сейчас у меня все хорошо, наложили гипс и отпустили домой. Только жаль, что людей со съёмками подвёл, сорвал сроки".