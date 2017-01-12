На фотографии, опубликованной в Instagram, актер с перебинтованными ногой и рукой стоит на костылях рядом с мотоциклом. В комментариях к посту Богданов написал, что в аварии виноват местный житель, вовремя не включивший поворотник.
32-летний Богданов также известен по фильмам "Джентльмены, удачи!", "Елки 3" и "Елки 1914".
"Реальные пацаны" — российский телесериал о жизни депутата Коляна и его друзей — Антохи и Вована. Комедия официально признана культурным достоянием Пермского края.
В ноябре 2016-го Владимир Селиванов, исполнивший в "Реальных пацанах" роль Вована, анонсировал выпуск музыкального альбома.