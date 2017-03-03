"Я не гражданин США. Однако из-за результатов президентских выборов, и это, возможно, их единственный плюс, я подал документы на получение гражданства. Все мои друзья в Вашингтоне сказали: "Есть только одна вещь, которую ты можешь сделать. Бороться и выступать против", — заявил Стюарт.