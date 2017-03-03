Актер Патрик Стюарт попросил американского гражданства для борьбы с Трампом

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Британский актер Патрик Стюарт, известный по роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", подал прошение на получение гражданства США, чтобы бороться с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.