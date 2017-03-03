"Я не гражданин США. Однако из-за результатов президентских выборов, и это, возможно, их единственный плюс, я подал документы на получение гражданства. Все мои друзья в Вашингтоне сказали: "Есть только одна вещь, которую ты можешь сделать. Бороться и выступать против", — заявил Стюарт.
Актер Патрик Стюарт попросил американского гражданства для борьбы с Трампом
Foto: AFP/Scanpix
Британский актер Патрик Стюарт, известный по роли профессора Чарльза Ксавьера в фильмах "Люди Икс", подал прошение на получение гражданства США, чтобы бороться с президентом Дональдом Трампом. Об этом пишет The Hollywood Reporter.
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