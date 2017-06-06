Отмечается, что Гармаш в результате происшествия не пострадал. Артист врезался в стоящую машину ВАЗ-2112. Автомобили получили незначительные повреждения.
"Вероятно, материальный ущерб был урегулирован", — отметили в пресс-службе правоохранительных органов. ДТП было оформлено без участия сотрудников полиции, пишет kp.ru.
Актер приехал в Псков на съемки фильма "Преданные" режиссера Дмитрия Месхиева.
Сергей Гармаш снялся в таких фильмах, как "Беспредел", "Дом", "Обитаемый остров", "Анна Каренина" (2008), "Стиляги", "72 метра" и "Армавир". Он получил звание народного артиста России в 2006 году. Гармаш является одним из ведущих актеров московского театра "Современник".