58-летний британский киноактер Шон Бин женился в пятый раз. Избранницей звезды стала его нынешняя подруга 32-летняя Эшли Мур.

Церемония бракосочетания прошла в городе Дорсет 29 июня. Перед свадьбой пара поддерживала отношения в течение нескольких лет. Ранее Мур работала няней, сообщает Sun.

У актера, известного исполнением ролей Неда Старка в сериале "Игра престолов" и Боромира в трилогии "Властелин колец", есть трое детей от предыдущих браков.

Впервые он женился в 1981 году на своей школьной подруге Дебре Джеймс, однако через семь лет супруги развелись. Повторно Бин вступил в брак в 1990 году с актрисой Мелани Хилл, которая родила ему двух дочерей. Однако через семь лет и эта связь закончилась разводом.

Вскоре после этого Шон Бин начал встречаться с еще одной актрисой, Абигейл Краттенден, на которой женился уже в ноябре 1997 года. Через год у них родилась дочь, а еще через несколько месяцев супруги расстались.

Четвертой женой Бина стала в 2008 году актриса Джорджина Сатклифф. Эта связь прервалась в 2010 году.

Последней на настоящий момент актерской работой Шона Бина является британский драматический сериал Broken, в которой он сыграл роль католического священника, живущего в наши дни на севере Англии.