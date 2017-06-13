Своевременная помощь незнакомых людей спасла латвийского актера Яниса Паукштелло.

Как пишет издание Kas Jauns, в конце прошлой недели артисту стало плохо в парке - заметившие, что с сидящим на лавочке человеком что-то не так прохожие вызвали скорую помощь, которая доставила Паукштелло в больницу, где у актера был диагностирован инсульт.

"Меня спасли, - цитирует артиста издание. - Был инсульт, кровоизлияние предотвратили, скоро выпишут. Никакого специального лечения или режима после микроинсульта не нужно, и ясно, что скоро вернусь к работе".

Как отмечает издание, именно своевременная реакция прохожих помогла вовремя оказать Янису Паукштелло необходимую медицинскую помощь.