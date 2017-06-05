Российский актер Геннадий Свирь обратился в полицию Санкт-Петербурга и заявил, что его избил и ограбил неизвестный. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в восточной части города на проспекте Передовиков. По словам Свиря, он увидел, как мужчина справляет нужду возле подъезда. Актер сделал ему замечание, после чего между ними произошла перепалка. Неизвестный ударил Свиря в голову, и тот потерял сознание. Когда артист очнулся, то обнаружил, что у него пропал травматический пистолет "Оса".

Полиция проводит проверку по факту произошедшего.

Свирь снимался в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей-9", "Литейный" и "Морские дьяволы-3", а также в фильмах "Из ада в ад", "Икорный барон", "Зал ожидания", "Перекресток", "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо".