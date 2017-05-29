



Полицейские задержали актера у Рижского вокзала, передает Life.ru. Во время досмотра у Дмитрия Бушина обнаружили восемь граммов мефедрона – наркотического вещества.





Стражи порядка прибыли вместе с задержанным в его квартиру и провели обыск. Ничего подозрительного по месту жительства Дмитрия Бушина полицейские не обнаружили.

Изъятое у звезды "Универа" наркотическое вещество отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.





Дмитрий Бушин известен по сериалам "Универ" и "Интерны". Он участвовал в массовке, а в одном из них получил эпизодическую роль. Также он снимался в видео– и фоторекламе. "Серьезный в меру, с чувством юмора, ответственный, коммуникабельный, постоянно стремящийся к саморазвитию и самосовершенствованию, открытый, исполнительный, думающий!" – написал он о себе в анкете актера.