Скандал с Вайнштейном начался со статьи в газете The New York Times, где в том числе приводились слова Джадд. Она одна из первых актрис, публично обвинивших продюсера в сексуальных домогательствах.

В интервью ABC News артистка рассказала подробности о домогательствах Вайнштейна. Кроме того, по словам Джадд, продюсеру должен грозить тюремный срок, "если он насильник".

Как отметила актриса, она никогда не простит Вайнштейна за то, что он сделал со своими предполагаемыми жертвами, но считает, что он должен получить помощь.