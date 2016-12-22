Директор театра Марк Варшавер подтвердил информацию о травме актрисы. "Плохо, что она сломала руку, но слава богу, что не обе, как в прошлый раз", — передает его слова ТАСС. Варшавер отметил, что актрисе оказана вся необходимая медицинская помощь.

В январе 2012 года Ленком на три месяца отложил спектакль "Tout Paye, или Все оплачено" с участием Чуриковой, которая была госпитализирована с переломом обеих рук.

Инна Чурикова играет в Ленкоме с 1975 года. Она известна по фильмам "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Военно-полевой роман" и "Ребро Адама", а также по телесериалу "Идиот".